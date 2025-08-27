16+
Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поручил модернизировать систему уличного освещения в городах Самарской области

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований и руководителями областного правительства по вопросу модернизации систем уличного освещения. По решению главы региона будет подготовлена новая концепция организации уличного освещения, а в четырех городах планируется реализовать пилотный проект "Чистое небо".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В ходе совещания обсуждались вопросы текущего состояния уличного освещения в муниципалитетах и предложения по модернизации этой системы. С докладом выступил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань. Он сообщил, что по поручению губернатора сейчас профильные службы разрабатывают новую концепцию освещения городов.

"Концепция должна предусматривать много элементов. Самое главное — это повышение безопасности на дорогах за счет повышения освещенности, качества света, а также обеспечение энергетической эффективности. Мы должны перейти в такие энергосервисные модели, которые позволяют нам экономить бюджетные средства", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что не менее важным элементом является архитектурное освещение городов.

"Мы выбрали пилотными четыре территории — Самара, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск — для того, чтобы перейти к комплексному архитектурному освещению. Реализация проекта "Чистое небо" позволит убрать визуальный шум от многочисленных проводов, освободить для восприятия наши замечательные исторические памятники и здания. А самое главное, это даст возможность при перекладке сетей еще и поработать с качеством дорожного покрытия. Это капиталоемкие проекты, но мы в программу развития соответствующие решения заложили и обязательно это сделаем", — сказал Вячеслав Федорищев. — До конца октября необходимо подробное понимание стратегии по каждому городу с учетом той базы, которая у нас есть".

