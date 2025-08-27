Вячеслав Федорищев поручил модернизировать систему уличного освещения в городах Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований и руководителями областного правительства по вопросу модернизации систем уличного освещения. По решению главы региона будет подготовлена новая концепция организации уличного освещения, а в четырех городах планируется реализовать пилотный проект "Чистое небо".
В ходе совещания обсуждались вопросы текущего состояния уличного освещения в муниципалитетах и предложения по модернизации этой системы. С докладом выступил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань. Он сообщил, что по поручению губернатора сейчас профильные службы разрабатывают новую концепцию освещения городов.
"Концепция должна предусматривать много элементов. Самое главное — это повышение безопасности на дорогах за счет повышения освещенности, качества света, а также обеспечение энергетической эффективности. Мы должны перейти в такие энергосервисные модели, которые позволяют нам экономить бюджетные средства", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Глава региона отметил, что не менее важным элементом является архитектурное освещение городов.
"Мы выбрали пилотными четыре территории — Самара, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск — для того, чтобы перейти к комплексному архитектурному освещению. Реализация проекта "Чистое небо" позволит убрать визуальный шум от многочисленных проводов, освободить для восприятия наши замечательные исторические памятники и здания. А самое главное, это даст возможность при перекладке сетей еще и поработать с качеством дорожного покрытия. Это капиталоемкие проекты, но мы в программу развития соответствующие решения заложили и обязательно это сделаем", — сказал Вячеслав Федорищев. — До конца октября необходимо подробное понимание стратегии по каждому городу с учетом той базы, которая у нас есть".
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка