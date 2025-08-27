В Самаре 10-летнего велосипедиста сбила машина

Во вторник, 26 августа, в 20:35 на ул. Льва Толстого в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 36-летняя женщина за рулем Ford Focus, двигалась по ул. Льва Толстого со стороны ул. Братьев Коростелевых в направлении ул. Агибалова.

В пути следования возле дома № 123 водитель на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.

С места ДТП госпитализирован велосипедист.