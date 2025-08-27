В Тольятти Granta въехала в припаркованный грузовик

Во вторник, 26 августа, в Автозаводском районе Тольятти Lada Granta въехала в припаркованный грузовой автомобиль ЗИЛ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 19:10 22-летний водитель за рулем Lada Granta двигался по ул. Свердлова со стороны ул. Ворошилова в направлении проспекта Степана Разина.

В пути следования он наехал на автомобиль ЗИЛ, припаркованный у правого края дороги. В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, врачи рекомендовали ему амбулаторное лечение.