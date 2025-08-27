Самарские школьники отправились на финал всероссийского конкурса "АгроНТРИ-2025"

24 победителя регионального этапа всероссийского конкурса "АгроНТРИ-2025", прошедшего в Самарском государственном аграрном университете, примут участие в финальных мероприятиях, которые пройдут на базе Казанского государственного аграрного университета 27–28 августа.
Конкурс "АгроНТРИ" направлен на вовлечение молодежи в изучение современных технологий и достижений в агропромышленной сфере. Участники нашего региона продемонстрировали свои знания и навыки по восьми номинациям: "АгроРоботы", "АгроСити", "АгроСмарт", "АгроКоптеры", "АгроМетео", "АгроВет", "АгроБио" и "АгроКосмос" — и достойно представят область на финале конкурса.
Заблаговременно к финалу ребята совместно с наставниками и кураторами работали над домашними заданиями и индивидуальными проектами, что позволит им получить дополнительные баллы. Декан Самарского государственного аграрного университета Максим Ерзамаев отметил: "Вовлечение талантливой молодежи в науку — одна из ключевых задач любого вуза".
Студентка вуза, будущий ветеринар Виктория Шешунова рассказала, что старшеклассницей трижды побеждала в конкурсе для школьников из сел и малых городов "АгроНТРИ". Именно эти состязания предопределили выбор профессии уроженки села Васильевка, Безенчукского района.
В условиях растущего внимания к аграрному образованию уже со школьной скамьи Самарская область активно включилась в реализацию мероприятий федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
В начале учебного года в регионе откроются три новых агрокласса в Шигонском, Хворостянском и Исаклинском районах. Программа обучения рассчитана на учеников 10–11 классов и охватывает четыре ключевых направления: естественные науки, математику, информатику и агротехнологии.
Ранее по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева была существенно увеличена поддержка молодых специалистов: единовременные выплаты выросли почти в три раза и достигли 207 тысяч рублей в зависимости от уровня образования. Также проведена индексация ежемесячных выплат. В этом году принято решение о дополнительном увеличении размера как единовременных, так и ежемесячных выплат для молодых специалистов, пришедших работать в сельскую местность.
