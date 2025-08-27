16+
Forbes опубликовал рейтинг банков-лидеров рынка Private Banking в России Россияне могут пополнять мобильную связь с в странах СНГ без комиссии Крупный бизнес получил экспресс-гарантии от НОВИКОМа Самарская область лидирует среди регионов Поволжья по объему образовательных кредитов от Сбера Вжух — и готово: клиенты Сбера снова могут платить айфоном

Forbes опубликовал рейтинг банков-лидеров рынка Private Banking в России

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ в пятый раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. Количество клиентов ВТБ Private Banking за год увеличилось на треть, а портфель под управлением вырос практически в 1,5 раза.

Оценка лучших премиум-банков проводилась на основе числа клиентов и объема активов, рейтингов ведущих российских агентств, тарифов по сбережениям средств, а также голосования участников рынка. ВТБ Private Banking вошел в платиновую группу банков для состоятельных клиентов.

"В динамично развивающемся мире пожелания и потребности состоятельных клиентов и членов их семей постоянно меняются. И наша цель — не просто быть банком первого выбора, а создавать продукты и сервисы, которые предвосхищают их запросы. Наши клиенты получают лучшие решения, которых нет даже у зарубежных конкурентов. Это возможно благодаря технологиям и нашему главному принципу: всегда быть на шаг впереди", — прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксана Семененко.

В этом году запущен цифровой финансовый помощник — персональный сервис для состоятельных клиентов, который помогает эффективно управлять капиталом с помощью алгоритма на базе ИИ. Для клиентов, не имеющих брокерских счетов, реализован обучающий проект "Инвестиционный старт". Кроме того, ВТБ запустил инвестиционные продукты с экспозицией на криптовалюту.

Формат обслуживания ВТБ Private Banking объединяет услуги для корпоративных и частных клиентов в "едином окне" с расширенными возможностями. Семейный финансовый офис и юридическое сопровождение активов помогли клиентам получить финансовую выгоду свыше 3 млрд рублей за прошедший год. Клиентам банка обеспечена транзакционная независимость в любой точке мира.

В 2025 году ВТБ Private Banking был признан Frank Research Group лидером на рынке крупного частного капитала, в том числе в самом топовом сегменте клиентов с портфелем свыше 100 млн рублей. Finaward наградил состоятельный сегмент ВТБ за уникальную партнерскую платформу ВТБ Family, за инновационную цифровую платформу Wealth Management. Также в этом году команда Private Banking ВТБ была признана лучшей на рынке ("Банковское обозрение").

