В Самарской области мужчина лишился руки после работы с электропилой

В Следственный комитет обратился мужчина с просьбой провести проверку. Он рассказал, что лишился конечности, но считает, что ее могли спасти врачи.
ЧП произошло 27 июня. Мужчина объясняет, что работал с электропилой и получил резаную рану предплечья. В тот же день он обратился в Челно-Вершинскую больницу. Там ему провели первичную хирургическую обработку и ушили рану.
"28 июня мое состояние здоровья резко ухудшилось. Я был вынужден вызвать "скорую помощь". Она доставила меня в самарскую горбольницу №8. В клинической больнице был поставлен диагноз "обширная гнилостно-некротическая флегмона левого предплечья, плеча, вторичная гангрена левой верхней конечности, острый сепсис". Мне была оказана экстренная медицинская помощь - ампутация верхней конечности", - пишет мужчина в своей жалобе силовикам.
Лишившийся руки житель просит привлечь к ответственности врачей районной больницы: он считает, что помощь могли оказать ненадлежащим образом. Кто прав в этой ситуации, будут выяснять правоохранители. Жалоба направлена в СУ СКР по Самарской области.
