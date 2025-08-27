16+
Банки Финансы

Эксперт ОТП рассказал про перспективы рынка депозитов

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Секрет успеха банка у клиентов — продукты без "звездочек" и "лесенок", с понятными рыночными условиями. Николай Мельниченко, директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП Банка, рассказал о перспективах рынка депозитов.

Он отметил, что, достигнув пиковых значений весной 2025 года, ставки по депозитам начали постепенно снижаться, при этом на рынке по их величине установился некий консенсус на уровне минус 1–2% относительно ключевой ставки Банка России. Сегодня наметился тренд на смягчение денежно-кредитной политики регулятора, ключевая ставка начала ожидаемое движение вниз, поэтому вместе с ней постепенно продолжат снижаться ставки по вкладам и накопительным счетам.

"В ситуации, когда большая доля клиентов мониторит рынок в поиске лучших условий, банку важно иметь сбалансированную стратегию управления портфелем. Например, ОТП Банк отменил необходимость совершать траты по картам для получения высокой ставки по накопительному счету", — пояснил Н. Мельниченко.

Эксперт подчеркнул, что сегодня не обязательно расти без остановки, участвовать в гонке вкладов, рекламировать самую высокую ставку на рынке. "Важно дать клиенту простой, понятный и прозрачный продукт, без скрытых "под звездочку" условий, которые могут привести к неожиданным расходам. И неважно, о какой сумме идет речь, ведь клиент теряет доверие к банку, вернуть которое будет сложно даже с помощью очень привлекательного предложения".

