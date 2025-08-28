Самарскую область вновь атаковали БПЛА

В ночь на четверг, 28 августа, Самарская область подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы", — прокомментировал губернатор. — Призываю вас воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях, чтобы не становиться пособником врага".
Глава региона призвал сохранять спокойствие и напомнил телефон служб экстренного реагирования — 112.
В аэропорту Курумоч в 3:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кроме того, в целях безопасности граждан ввели ограничения в работе мобильного интернета.
В 7:50 в Росавиации сообщили, что небо над Курумочем вновь открыто.
Последние комментарии
