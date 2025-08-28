В Самарской области из-за атаки беспилотников произошел сбой в расписании 10 поездов

В четверг, 28 августа, из-за падения БПЛА в Куйбышевском районе Самары была временно нарушена работа контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба КбшЖД.

Из-за происшествия в настоящее время задерживаются 6 пассажирских и 4 пригородных поезда, максимальное время задержки — 2 часа 14 минут. Три пригородных поезда отменены.

В КбшЖД подчеркнули, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.

Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).