В Отрадном после ДТП с двумя авто госпитализировали трех человек

В четверг, 28 августа, в Отрадном произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В 16:15 27-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris двигалась на разрешающий сигнал светофора по ул. Первомайской со стороны ул. Отрадная в направлении ул. Сабирзянова.
В пути следования, на регулируемом перекрестке, она не уступила дорогу и столкнулась с LADA 2114 под управлением 20-летнего мужчины.
Водителей и пассажира иномарки, 47-летнюю женщину, с места ДТП госпитализировали.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!