В Отрадном после ДТП с двумя авто госпитализировали трех человек

В четверг, 28 августа, в Отрадном произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 16:15 27-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris двигалась на разрешающий сигнал светофора по ул. Первомайской со стороны ул. Отрадная в направлении ул. Сабирзянова.

В пути следования, на регулируемом перекрестке, она не уступила дорогу и столкнулась с LADA 2114 под управлением 20-летнего мужчины.

Водителей и пассажира иномарки, 47-летнюю женщину, с места ДТП госпитализировали.