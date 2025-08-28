В Тольятти по жалобе местного жителя приостановили работу станции сети сотовой связи

Судебные приставы приостановили работу базовой станции сети сотовой связи в Тольятти на 60 суток. Причиной стала жалоба одного из жильцов многоквартирного дома, расположенного неподалеку, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Тольяттинец пояснил, что из-за работы станции плотность потока электромагнитного поля в его квартире превысила допустимые значения более чем в 3 раза.
Суд признал организацию, владеющую станцией сотовой связи, виновной в административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". В качестве наказания была приостановлена деятельность станции на 60 суток.
"Работа оборудования была приостановлена, а станция опечатана. Соблюдение требований постановления суда остается на контроле судебных приставов", — рассказали в УФССП по Самарской области.
