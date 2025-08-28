Роспотребнадзор: более 50% самарских летних лагерей работали с нарушениями

В Самарской области подвели итоги летней оздоровительной кампании-2025. По данным Роспотребнадзора, в 431 лагере (всего работала 721 организация отдыха и оздоровления детей - прим. ред.) были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
В частости, были нарушены требования к содержанию территорий и помещений, к приему детей в лагерь, к организации питьевого режима, хранению, маркировке уборочного инвентаря, ведению документации на пищеблоке, отбору и хранению суточных проб и др.
"По всем фактам выявленных нарушений виновные юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений, которые выполнены в установленные сроки", — отмечается в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в 2025 году в лагерях отдохнуло свыше 100 тыс. детей.
"В период летней оздоровительной кампании чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера в детских учреждениях отдыха и оздоровления не зарегистрировано. По данным медицинских работников выраженный оздоровительный эффект зарегистрирован у 95% детей", — заключили в управлении.
