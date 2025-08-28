Более 1000 исследований провели пациентам самарской поликлиники № 14 на новом оборудовании

В Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику № 14 поставлено современное оборудование: 15 новых электрокардиографов, 6 регистраторов для электрокардиографического мониторинга, 5 диагностических спирометров для исследования функции внешнего дыхания, 2 системы ультразвуковой визуализации.

"На новых аппаратах уже проведено более 1000 исследований. Частично заменено устаревшее оборудование и оснащены новые кабинеты современной диагностической аппаратурой. Медицинская техника имеет функцию ручного и автоматического режимов, возможность подключения к компьютеру, что облегчает работу специалиста и позволяет произвести выдачу медицинского заключения на руки пациенту в электронном виде", — отметил главный врач поликлиники Руслан Каримов.

Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв. м. В нём будет размещено новое оборудование: УЗИ, рентген, КТ, эндоскопия, маммограф, флюорограф.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.