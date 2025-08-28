Благодаря нацпроекту в сельских районах региона обновляются медучреждения

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерство здравоохранения держит на особом контроле ход ремонтных работ в подразделениях больниц. Руководитель ведомства Андрей Орлов совместно с главными врачами больниц проконтролировали качество ремонтных работ в ФАПе поселка Привольный Безенчукского района, консультативно-диагностический корпус Приволжской ЦРБ, а также посетили обновленное поликлиническое подразделение в поселке Масленниково Хворостянской больницы.
Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, а также за счет средств областного бюджета.
"В рамках реализации мероприятий национального проекта перед нами стоит важная задача — обеспечивать доступную медицинскую помощь для людей. Мы стремимся создать комфортные и безопасные условия, чтобы каждый пациент мог получить квалифицированную медицинскую помощь в современных условиях", — отметил Андрей Орлов.
В Безенчукском районе завершаются ремонтные работы в ФАПе в поселке Привольный. В нем проживают более 140 человек, которые на время ремонта помощь получают в приспособленном помещении.
Руководитель ведомства посетил поликлиническое подразделение Хворостянской центральной районной больницы в поселке Масленниково, в котором в конце марта текущего года завершен капитальный ремонт. Пообщался с сотрудниками и пациентами. Более 5 месяцев порядка 700 жителей поселка получают медицинскую помощь в обновленном поликлиническом подразделении.
"В Самарской области осуществляется комплексная работа по обновлению объектов медицинской инфраструктуры в сельских территориях, поселках городского типа и малых городах. Масштабное обновление медучреждений и в Приволжском районе. Ранее в медучреждении была полностью обновлена кровля, входные группы и оборудован пандус для удобства маломобильных пациентов. Также были отремонтированы отделение терапии и круглосуточный стационар в детском отделении", — рассказал министр.
В настоящее время на территории больницы возводят модульное здание рядом с главным корпусом, где будут размещены врачебные кабинеты. В обновленном подразделении будут оказывать необходимую медицинскую помощь взрослому и детскому населению — более 17 тысяч жителей. Оборудуют кабинеты специалистов узких специальностей, диагностические помещения, а также обновят мебель.
На сегодняшний день подготовлено основание. Строительная готовность — 10%. Кроме того, в этом году возведут два ФАПа в селах Софьино и Тростянка.
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Всего в Самарской области до конца года будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджетов.
