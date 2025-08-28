На ГЭС в Тольятти легковушка попала под два большегруза

В четверг, 28 августа, в Тольятти произошло ДТП на ГЭС. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:37 на 968 км трассы М-5 58-летний водитель КамАЗа столкнулся с Volkswagen под управлением 24-летнего парня. От удара легковушку отбросило на встречную полосу под цементовоз.

В аварии пострадали водитель и пассажир Volkswagen. Им потребовалась лишь разовая медицинская помощь.