В ОТП Банке рассказали, какие условия предлагаются premium клиентам

В премиальный пакет обслуживания ОТП Банка заложена в целом та же логика, что и в рознице: достаточно простые и выгодные условия. Чтобы получить все привилегии Premium, достаточно иметь на счетах остатки свыше 2 млн рублей. Другой вариант: остатки 1,5 млн рублей и траты по картам от 100 тыс. рублей ежемесячно. Клиент, которому подходят такие условия, сразу получает максимальный объем всех привилегий, как всегда, без всяких "лесенок", "звездочек" и прочих дополнений.

Клиентам доступны повышенная ставка по накопительному счету, а также соответствующие статусу lifestyle услуги и консьерж-сервисы, компенсация на рестораны в аэропортах и бесплатный доступ в бизнес-залы, трансферы и страхование в путешествиях. Премиальные клиенты обеспечены проходами в бизнес-зал и двумя трансферами в месяц. Клиенты с премиальной картой обслуживаются в банке по выделенной линии КЦ-чата или у персонального менеджера, который может проконсультировать и помочь с оформлением финансовых инструментов. Директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП Банка Николай Мельниченко выделил четыре основных клиентских сегмента:

"Первый — клиенты-"сберегатели", ориентированные больше на сохранение и приумножение средств. Для них существует гибкая линейка вкладов плюс накопительный счет. Второй сегмент — клиенты-путешественники, которые используют всегда популярный и востребованный на рынке набор сервисов: трансферы, консьерж, бизнес-залы и компенсацию в рестораны, страховку на время путешествия. Третий сегмент — люди, нацеленные на транзакционное поведение: они много тратят и получают кэшбек. И, конечно, клиенты, у которых востребованы услуга валютных переводов и сервис FX — для этих клиентов ОТП Банк предлагает более выгодные тарифы на переводы в рамках премиального предложения.

Клиентам с остатками на счетах от 10 млн рублей доступно обслуживание в ОТП Private Banking. Условия по вкладам для них более гибкие, поскольку ОТП Банк старается персонализировано подходить к этому сегменту и к вопросу инвестирования. Клиентам Private назначается "частный банкир" — персональный помощник в финансовых вопросах, который отвечает за консультации по инвестиционным и финансовым инструментам, предложение банковских продуктов, согласование индивидуальных условий и подбор оптимальных решений с учетом потребностей клиента".