Банки Финансы

НОВИКОМ оказал поддержку отечественному разработчику микросхем

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) выдал банковскую гарантию в пользу Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Это позволит получить поддержку от МФППиП российской компании радиоэлектронной отрасли, специализирующейся на проектировании и разработке микросхем.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Сделка стала возможной благодаря значительному опыту НОВИКОМа в работе с банковскими гарантиями. Гарантийный портфель организации на 01.08.2025 составляет 112 млрд рублей.

Финансирование будет направлено на закупку материалов и комплектующих для производства высокотехнологичной радиоэлектронной продукции.

Итоговая сумма обязательства превышает 223 млн рублей. Над реализацией сделки работал филиал банка НОВИКОМ в Ростове-на-Дону.

"Для НОВИКОМа поддержка предприятий радиоэлектронной отрасли — одно из приоритетных направлений. Мы последовательно расширяем инструменты финансирования, чтобы содействовать развитию отечественных технологий и повышению импортонезависимости российской промышленности", — отметила управляющий офисом банка НОВИКОМ в Ростове-на-Дону Юлия Коваленко.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства является одним из ключевых институтов государственной поддержки развития бизнеса в столице. МФППиП активно содействует внедрению инновациий и воплощению в жизнь передовых научных разработок, в том числе в сфере электронной промышленности.

