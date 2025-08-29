В Самаре пожилой водитель на электроскутере влетел в яму

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 28 августа, в 14:40 в Самарском районе областного центра 68-летний мужчина пострадал в ДТП с электроскутером, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области