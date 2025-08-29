В ОТП рассказали, как не попасть на новые уловки мошенников

После блокировки звонков через популярные мессенджеры мошенники переключились на альтернативные платформы, и в фокусе их внимания теперь сервисы видеоконференций. Сергей Лапихин, начальник управления банковской безопасности ОТП Банка рассказал, о новой схеме мошенничества, и как не стать жертвой преступников.

Сценарий обмана теперь выглядит так. Сначала пользователю поступает звонок или сообщение от "банка", "службы безопасности", "работодателя" или "госоргана" с просьбой немедленно перейти в сервис видеоконференций для "уточнения данных", "подтверждения операции" или "срочного собеседования". Создается атмосфера срочности и официальности. Используется бренд видеосервиса для того, чтобы вызвать доверие, а фактор времени не оставляет жертве возможности на раздумья и проверку. В ходе видеозвонка под разными предлогами выманиваются пароли, коды из SMS, данные карт или выезд за границу.

Вот несколько базовых правил безопасности:

Никому и никогда не сообщайте коды из SMS, CVV/CVC-коды карт, пароли от интернет-банка и личных кабинетов. Настоящие сотрудники банка или госорганов никогда их не спрашивают.

Не переходите по сомнительным ссылкам и не скачивайте приложения, которые вам навязывают во время звонка.

Не поддавайтесь на давление. Любые попытки создать искусственную срочность ("Сейчас же решите вопрос, иначе счет заблокируют!") — верный признак мошенничества.

Перезвоните официальному номеру организации, от имени которой с вами связались, чтобы проверить информацию. Используйте для этого номера с официальных сайтов, а не те, что вам продиктовали.

"Самое главное — если вас приглашают в сервис видеоконференций для решения "финансовых" или "конфиденциальных" вопросов, а инициатор — не ваш реальный коллега или давний деловой партнер, это почти наверняка обман", — отметил Сергей Лапихин, начальник управления банковской безопасности ОТП Банка.