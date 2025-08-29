16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ОТП рассказали, как не попасть на новые уловки мошенников НОВИКОМ оказал поддержку отечественному разработчику микросхем В ОТП Банке рассказали, какие условия предлагаются premium клиентам НОВИКОМ улучшил условия по всем кредитным продуктам ОТП Банк инвестирует в клиентскую лояльность

Банки Финансы

В ОТП рассказали, как не попасть на новые уловки мошенников

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После блокировки звонков через популярные мессенджеры мошенники переключились на альтернативные платформы, и в фокусе их внимания теперь сервисы видеоконференций. Сергей Лапихин, начальник управления банковской безопасности ОТП Банка рассказал, о новой схеме мошенничества, и как не стать жертвой преступников.

Сценарий обмана теперь выглядит так. Сначала пользователю поступает звонок или сообщение от "банка", "службы безопасности", "работодателя" или "госоргана" с просьбой немедленно перейти в сервис видеоконференций для "уточнения данных", "подтверждения операции" или "срочного собеседования". Создается атмосфера срочности и официальности. Используется бренд видеосервиса для того, чтобы вызвать доверие, а фактор времени не оставляет жертве возможности на раздумья и проверку. В ходе видеозвонка под разными предлогами выманиваются пароли, коды из SMS, данные карт или выезд за границу.

Вот несколько базовых правил безопасности:

Никому и никогда не сообщайте коды из SMS, CVV/CVC-коды карт, пароли от интернет-банка и личных кабинетов. Настоящие сотрудники банка или госорганов никогда их не спрашивают.

Не переходите по сомнительным ссылкам и не скачивайте приложения, которые вам навязывают во время звонка.

Не поддавайтесь на давление. Любые попытки создать искусственную срочность ("Сейчас же решите вопрос, иначе счет заблокируют!") — верный признак мошенничества.

Перезвоните официальному номеру организации, от имени которой с вами связались, чтобы проверить информацию. Используйте для этого номера с официальных сайтов, а не те, что вам продиктовали.

"Самое главное — если вас приглашают в сервис видеоконференций для решения "финансовых" или "конфиденциальных" вопросов, а инициатор — не ваш реальный коллега или давний деловой партнер, это почти наверняка обман", — отметил Сергей Лапихин, начальник управления банковской безопасности ОТП Банка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31