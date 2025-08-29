Вячеслав Федорищев обсудил со студентами проекты по развитию региона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился со студентами вузов, которые стажировались в органах исполнительной власти и государственных органах региона. В ходе стажировок участники программы разрабатывали свои проекты и теперь представили их главе региона.

Обращаясь к студентам, Вячеслав Федорищев подчеркнул высокую значимость государственной службы и выразил уверенность в том, что представленная возможность позволила молодым людям лучше понять специфику работы органов власти — задачи и методы их решения, а также принять осознанное решение о своем профессиональном будущем.

"Знаю, что каждый, кто стал участником проекта, хотел попробовать себя в этом деле, — отметил глава региона. — Уверен, полученный опыт позволит вам сделать правильный выбор, и после завершения учебы вы решите прийти на работу в органы исполнительной или муниципальной власти. Приятно видеть, что у нас такая талантливая молодежь. Вы большие молодцы!".

На мероприятии свои разработки представили 7 студентов, проходившие стажировку в областных ведомствах - минобре, минздраве, минтруда, минэкономразвития. Студентка СамГМУ Карина Бережная рассказала о проектной инициативе, разработанной командой стажеров областного министерства здравоохранения. Она направлена на модернизацию системы информирования участников СВО о прохождении медицинской диспансеризации.

На встрече министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов высоко оценил глубину проработки поставленной задачи, а также отметил практическую направленность проекта и доступность предлагаемых решений для граждан.

Александра Чернышева, студентка ПривГУПС, выступила с проектом по оптимизации процесса стажировки в органах исполнительной власти. Она разработала клиентский путь стажера, проанализировав ключевые этапы взаимодействия. Это позволило ей выявить потенциальные точки роста, сформировать профиль стажера с отражением необходимых компетенций и сформулировать рекомендации.

Губернатор положительно оценил представленную инициативу, подчеркнув ее практическую значимость для программы стажировок и кадровой работы в целом.

"Проект правильный и своевременный, — отметил Вячеслав Федорищев. — Необходимо проработать возможность привлечения выпускников нашей программы стажировок к курированию следующих потоков. Такой подход позволит создать максимально комфортную и продуктивную профессиональную среду как для новичков, так и для наставников".

Руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Анна Канюкаева отметила возможность интеграции представленных рекомендаций в разрабатываемый корпоративный портал.

Свои предложения по развитию промышленности в регионе представила студентка Самарского университета им. С. П. Королева Тамилла Багирова. В ее проекте акцент сделан на необходимости одновременного развития как базовых отраслей промышленности, так и новых секторов экономики, а также на консолидации усилий власти, бизнеса и научного сообщества для обеспечения устойчивого развития региона.

"Надеюсь, мой проект будет полезен при разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года", — сказала Тамилла.

Глава региона подчеркнул: в Самарском регионе традиционно были три базовые отрасли — автомобилестроение, авиационная и космическая промышленность. Сегодня к ним уверенно добавляются новые, включая производство беспилотных авиационных систем.

"Наш промышленный комплекс был, есть и останется локомотивом экономики и гарантом стабильного развития региона. Если в ходе вашей исследовательской и проектной деятельности вы почувствуете, что промышленность — это ваше призвание, будем рады видеть вас в нашей команде", — акцентировал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам мероприятия.

Подводя итоги мероприятия, губернатор дал ряд конкретных поручений: министру экономического развития и инвестиций Павлу Финку поручено пригласить студентов-стажеров в рабочую группу по разработке стратегии развития региона; Анне Канюкаевой поручено проработать вопрос трудоустройства в органы исполнительной власти студентов вузов, успешно прошедших стажировку в облправительстве, в том числе с возможностью совмещать работу с учебой.

"Мы открыты для того, чтобы принять вас в команду региона, в том числе в формате совмещения с учебой. При этом для нас принципиально важно, чтобы профессиональная деятельность не препятствовала университетской дисциплине и получению качественного образования, — сказал Вячеслав Федорищев. — Опыт работы уже в период обучения предоставляет уникальную возможность для профессионального становления. Чем раньше вы начнете получать дополнительные знания о будущей работе, специальности, применять их на практике, тем быстрее станете большими профессионалами".