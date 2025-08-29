16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев обсудил со студентами проекты по развитию региона Губернатор Федорищев: "Дольщикам ЖСК "ЖАСМИН-ДОМ" поможем" Вячеслав Федорищев поручил модернизировать систему уличного освещения в городах Самарской области Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев помог семье с 10 детьми, у которой сгорел дом Безопасность самарских школ проверят по поручению губернатора Вячеслава Федорищева

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обсудил со студентами проекты по развитию региона

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился со студентами вузов, которые стажировались в органах исполнительной власти и государственных органах региона. В ходе стажировок участники программы разрабатывали свои проекты и теперь представили их главе региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Обращаясь к студентам, Вячеслав Федорищев подчеркнул высокую значимость государственной службы и выразил уверенность в том, что представленная возможность позволила молодым людям лучше понять специфику работы органов власти — задачи и методы их решения, а также принять осознанное решение о своем профессиональном будущем.

"Знаю, что каждый, кто стал участником проекта, хотел попробовать себя в этом деле, — отметил глава региона. — Уверен, полученный опыт позволит вам сделать правильный выбор, и после завершения учебы вы решите прийти на работу в органы исполнительной или муниципальной власти. Приятно видеть, что у нас такая талантливая молодежь. Вы большие молодцы!".

На мероприятии свои разработки представили 7 студентов, проходившие стажировку в областных ведомствах - минобре, минздраве, минтруда, минэкономразвития. Студентка СамГМУ Карина Бережная рассказала о проектной инициативе, разработанной командой стажеров областного министерства здравоохранения. Она направлена на модернизацию системы информирования участников СВО о прохождении медицинской диспансеризации.

На встрече министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов высоко оценил глубину проработки поставленной задачи, а также отметил практическую направленность проекта и доступность предлагаемых решений для граждан.

Александра Чернышева, студентка ПривГУПС, выступила с проектом по оптимизации процесса стажировки в органах исполнительной власти. Она разработала клиентский путь стажера, проанализировав ключевые этапы взаимодействия. Это позволило ей выявить потенциальные точки роста, сформировать профиль стажера с отражением необходимых компетенций и сформулировать рекомендации.

Губернатор положительно оценил представленную инициативу, подчеркнув ее практическую значимость для программы стажировок и кадровой работы в целом.

"Проект правильный и своевременный, — отметил Вячеслав Федорищев. — Необходимо проработать возможность привлечения выпускников нашей программы стажировок к курированию следующих потоков. Такой подход позволит создать максимально комфортную и продуктивную профессиональную среду как для новичков, так и для наставников".

Руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Анна Канюкаева отметила возможность интеграции представленных рекомендаций в разрабатываемый корпоративный портал.

Свои предложения по развитию промышленности в регионе представила студентка Самарского университета им. С. П. Королева Тамилла Багирова. В ее проекте акцент сделан на необходимости одновременного развития как базовых отраслей промышленности, так и новых секторов экономики, а также на консолидации усилий власти, бизнеса и научного сообщества для обеспечения устойчивого развития региона.

"Надеюсь, мой проект будет полезен при разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года", — сказала Тамилла.

Глава региона подчеркнул: в Самарском регионе традиционно были три базовые отрасли — автомобилестроение, авиационная и космическая промышленность. Сегодня к ним уверенно добавляются новые, включая производство беспилотных авиационных систем.

"Наш промышленный комплекс был, есть и останется локомотивом экономики и гарантом стабильного развития региона. Если в ходе вашей исследовательской и проектной деятельности вы почувствуете, что промышленность — это ваше призвание, будем рады видеть вас в нашей команде", — акцентировал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам мероприятия.

Подводя итоги мероприятия, губернатор дал ряд конкретных поручений: министру экономического развития и инвестиций Павлу Финку поручено пригласить студентов-стажеров в рабочую группу по разработке стратегии развития региона; Анне Канюкаевой поручено проработать вопрос трудоустройства в органы исполнительной власти студентов вузов, успешно прошедших стажировку в облправительстве, в том числе с возможностью совмещать работу с учебой.

"Мы открыты для того, чтобы принять вас в команду региона, в том числе в формате совмещения с учебой. При этом для нас принципиально важно, чтобы профессиональная деятельность не препятствовала университетской дисциплине и получению качественного образования, — сказал Вячеслав Федорищев. — Опыт работы уже в период обучения предоставляет уникальную возможность для профессионального становления. Чем раньше вы начнете получать дополнительные знания о будущей работе, специальности, применять их на практике, тем быстрее станете большими профессионалами".

В Самарской области программа стажировок, запущенная по инициативе Вячеслава Федорищева, реализуется с лета 2024 года. Она призвана вовлекать перспективную молодежь в социально-экономические процессы региона, предоставлять им возможность самореализации в госсекторе. За это время 50 студентов прошли стажировку в 20 органах исполнительной власти. Куратором программы выступает областное министерство науки и высшего образования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31