16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев: "За три года планируем ликвидировать очередь на жилье для детей-сирот" Вячеслав Федорищев обсудил со студентами проекты по развитию региона Губернатор Федорищев: "Дольщикам ЖСК "ЖАСМИН-ДОМ" поможем" Вячеслав Федорищев поручил модернизировать систему уличного освещения в городах Самарской области Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев помог семье с 10 детьми, у которой сгорел дом

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: "За три года планируем ликвидировать очередь на жилье для детей-сирот"

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с исполнительным директором фонда развития жилищного строительства Самарской области Михаилом Терентьевым. Ключевым вопросом стало обсуждение участия фонда в программах по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Наша с вами главная задача - строить! Строить комфортное жилье. Когда мы говорим о предоставлении квартир детям-сиротам, переселении из ветхого аварийного жилья, есть такие районы, в которые бизнес не заходит, там нет коммерческой возможности. Поэтому нам очень важно, чтобы фонд развития жилищного строительства, который мы переформатировали именно для того, чтобы в таких населенных пунктах строить комфортное жилье для социальных групп, которые должны быть обеспечены квартирами, выполнил эту задачу", - сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что в этом году ключи от квартир получат 1404 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, темпы выдачи жилья регион наращивает, и в течение трех лет очередь на получение квартир должна быть полностью ликвидирована.

Исполнительный директор фонда развития жилищного строительства Самарской области Михаил Терентьев доложил о ходе реализации проектов, которыми сейчас занимается фонд. В числе таких проектов - строительство многоквартирных жилых домов, расположенных в г. Сызрань в границах улиц Вавилова - Губкина. А также строительство блокированных домов в с. Шигоны на ул. Цветочная. Здесь планируют построить четыре дома на 16 квартир. Исполнительный директор фонда рассказал и о многих других аналогичных проектах на территории региона.

"Важным приоритетом для нас служит обеспечение устойчивого развития жилищного строительства в Самарской области. Особый акцент мы делаем на поддержке социально значимых категорий граждан, обеспечении их комфортным жильем и создании качественной городской среды", - отметил Михаил Терентьев.

Также он добавил, что фонд участвует в реализации стратегических задач, поставленных в рамках национальных проектов и Стратегии социально-экономического развития Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую поддержку фонду по реализации проектов. При этом отметил важность контроля за соблюдением сроков работ и их качеством.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31