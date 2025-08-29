16+
Банки Финансы

ВТБ отчитался о прибыли за 7 месяцев

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Чистая прибыль Группы ВТБ по итогам 7 месяцев составила 303,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 19,2%.

"На уровень чистой прибыли положительно влияет расширяющаяся чистая процентная маржа и сильная динамика чистых комиссионных доходов. Качество активов и стоимость риска остаются в рамках целевых параметров. Также благодаря синергиям от интеграции мы продолжаем демонстрировать умеренную динамику административно-управленческих расходов. В июле ВТБ выплатил рекордные дивиденды, при этом благодаря принятым мерам по укреплению капитальной базы достаточность капитала превышает уровень начала года", — сказал первый зампред Дмитрий Пьянов.

Он также отметил, что в августе ВТБ наблюдал траты денег физлицами выше, нежели в августе прошлого года. Пока анализ этого явления не проводился — речь, по словам топ-менеджера, может идти и о перетоке средств в инвестиции, и о физических расходах перед 1 сентября.
Что касается выдачи кредитов, то банк продолжает "кредитный маневр". Объем кредитов юридическим лицам вырос на 0,7% в июле, до 16,5 трлн рублей, а физическим лицам снизился на 0,4%, до 7,5 трлн рублей.

Прогноз по чистой прибыли на конец года в размере 500 млрд рублей, как и прогноз по средней ключевой ставке в 19,1% в течение года, не изменился, подытожил Дмитрий Пьянов.

