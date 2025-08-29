НОВИКОМ выступил организатором выпуска ЦФА для ГТЛК

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) выступил организатором выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Объем выпуска составил 3,3 млрд рублей.

Ставка процентного дохода определена на уровне ключевой ставки Банка России плюс 2,5% годовых с ежемесячной выплатой дохода. Срок обращения — 2 года, дата погашения — 17 августа 2027 года. Вторичное обращение выпуска разрешено начиная со дня, следующего за днем размещения. Размещение прошло на платформе АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (входит в Госкорпорацию Ростех), включенного в реестр операторов информационных систем Банка России.

НОВИКОМ последовательно развивает возможности по предоставлению средств ключевым клиентам — предприятиям промышленности, в том числе и в сфере цифровых финансов. Банк не только успешно кредитует ГТЛК на двусторонней основе с 2017 года, но и провел уже вторую операцию в этом году по организации выпуска ЦФА, демонстрируя индивидуальный подход к реализации каждой задачи. Так, весной 2025 года выпуск ЦФА ГТЛК, размещенных НОВИКОМом, приобрел один из лизингополучателей-партнеров компании. К участию в последней сделке был привлечен еще один банк.