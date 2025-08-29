16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ выступил организатором выпуска ЦФА для ГТЛК Первый зампред ВТБ описал два сценария смягчения по ключевой ставке ВТБ отчитался о прибыли за 7 месяцев Евгений Зубков, ОТП Банк: экономический эффект от внедрения ИИ может составить 1 млрд рублей В ОТП рассказали, как не попасть на новые уловки мошенников

Банки Финансы

НОВИКОМ выступил организатором выпуска ЦФА для ГТЛК

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) выступил организатором выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Объем выпуска составил 3,3 млрд рублей.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Ставка процентного дохода определена на уровне ключевой ставки Банка России плюс 2,5% годовых с ежемесячной выплатой дохода. Срок обращения — 2 года, дата погашения — 17 августа 2027 года. Вторичное обращение выпуска разрешено начиная со дня, следующего за днем размещения. Размещение прошло на платформе АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (входит в Госкорпорацию Ростех), включенного в реестр операторов информационных систем Банка России.

НОВИКОМ последовательно развивает возможности по предоставлению средств ключевым клиентам — предприятиям промышленности, в том числе и в сфере цифровых финансов. Банк не только успешно кредитует ГТЛК на двусторонней основе с 2017 года, но и провел уже вторую операцию в этом году по организации выпуска ЦФА, демонстрируя индивидуальный подход к реализации каждой задачи. Так, весной 2025 года выпуск ЦФА ГТЛК, размещенных НОВИКОМом, приобрел один из лизингополучателей-партнеров компании. К участию в последней сделке был привлечен еще один банк.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31