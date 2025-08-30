В субботу, 30 августа, в Самарской области БПЛА пытались атаковать предприятие в Сызрани. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.

"Уважаемые жители Самарской области, сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации", — сказал глава региона.

В 2:20 на территории была введена опасность БПЛА, ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумоч. Около 6:00 ограничения в аэропорту сняли.