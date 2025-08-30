Пьяный водитель не смог справиться с сельской дорогой в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 29 августа, в Клявлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области