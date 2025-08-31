Полиция начала проверку из-за вечеринки на катере в центре Самары

В Самаре правоохранители ведут проверку из-за видео с катером в центре города. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в интернете появилось видео, на котором по ул. Куйбышева едет пикап с прицепом, в котором находится катер. При этом играет громкая музыка и в катере танцуют люди.
