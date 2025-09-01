Доноры АО "Транснефть - Приволга" сдали кровь в рамках Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества"

Сотрудники АО "Транснефть — Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") стали участниками Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества". Мероприятие приурочено к 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Добровольческая акция была организована на базе специально оборудованного мобильного комплекса Самарской областной станции переливания крови с соблюдением всех необходимых санитарных эпидемиологических требований. В мероприятии приняли участие 126 работников аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления, Центральной базы производственного обслуживания и ООО "Транснефть Финанс" в г. Самаре. Участники прошли предварительный медицинский осмотр, а также получили разъяснения о противопоказаниях.

В общей сложности добровольцы сдали 57 литров крови. Многие из них являются постоянными участниками донорского движения, с каждым разом их количество увеличивается. Сданная кровь и ее компоненты в дальнейшем будут использованы в учреждениях здравоохранения Самарской области.

Проведение донаций — важная часть программы добровольческих мероприятий, которая реализуется АО "Транснефть - Приволга". Всего с начала года в рамках Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества" сотрудники компании сдали 152 литра крови.