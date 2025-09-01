НОВИКОМ предлагает ипотеку по ставке 12,1% годовых

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) актуализировал условия программы "Развитие". Ипотечные ставки по программе начинаются от 12,1% в зависимости от категории участников.

Программа "Развитие" является уникальной для всего промышленного сектора России. Разработанная НОВИКОМом совместно с Ростехом по поручению генерального директора Госкорпорации Сергея Чемезова, она уже стала важной финансовой поддержкой для сотрудников производственных предприятий. За три года действия программы было выдано кредитов на общую сумму чуть менее 7 млрд руб. Сегодня к "Развитию" подключены более 290 предприятий по всей России.

Программа зарекомендовала себя как эффективный HR-инструмент. Ее цель — привлечение востребованных кадров на промышленные предприятия и мотивация их к долгосрочному сотрудничеству. По условиям программы работодатель самостоятельно отбирает сотрудников, которым предоставляются льготные ставки по кредитным продуктам банка.

Участники программы "Развитие" в зависимости от категории могут приобрести жилье на первичном или вторичном рынках, а также рефинансировать ипотеку стороннего банка по ставке от 12,1% годовых. Такая ставка по ипотеке доступна для победителей корпоративных премий и производственных конкурсов, обладателей наград от предприятий или Госкорпорации Ростех. Также она предоставляется тем работникам, кто завершил участие в программе "Доброволец" или службу по мобилизации, а также сотрудникам, направляемым в служебные командировки в зону проведения СВО.

Высокопрофессиональные молодые специалисты и члены многодетных семей могут взять или рефинансировать ипотеку по ставке 16,3% годовых. Инженерам и наставникам доступна ставка 16,8%. Эти условия выгодно отличаются от среднего предложения по рынку и позволяют сотрудникам промышленных предприятий ускорить достижение важных жизненных целей.

Подробную информацию по условиям кредита (займа) можно узнать на официальном сайте банка novikom.ru в разделе "Частным лицам/Кредиты/Ипотека/Условия кредитования и типовые документы".