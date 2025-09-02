16+
Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев отправил из Самары в зону СВО более 900 БПЛА

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 2 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области очередную партию спецтехники и оборудования в зону проведения специальной военной операции.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Перечень груза традиционно формировался по заявкам командиров воинских частей, где служат бойцы из Самарской области. В его составе 112 квадрокоптеров, 800 дронов, пять бронированных автомобилей, 36 комплектов борьбы с БПЛА, комплекты автозапчастей, строительные материалы и оборудование, экипировка. В ближайшее время все это будет доставлено в зону боевых действий.

"Спасибо губернатору Самарской области Вячеславу Андреевичу Федорищеву - ранее мы обращались к нему за помощью, и он сказал, что будет сделано. Все, что мы просили - нам поставили, - сообщил врио командира отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады Василий Волков. - От Самарской области мы получаем помощь регулярно, в дополнение к тому, что идет по линии Министерства обороны. Благодарность всем, кто участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов. Победа будет за нами!"

Глава региона пообщался с командирами, уточнив, что еще требуется воинским соединениям.

"Получил новые заявки. Как и всегда, отработаем максимально оперативно. Попросил передать нашим бойцам от всех жителей Самарской области слова поддержки. Мы будем и дальше делать все для приближения победы", - подтвердил Вячеслав Федорищев.

В нынешнем году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в зону СВО уже доставлено свыше 4900 БПЛА. 

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

