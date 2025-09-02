ВТБ выяснил: новоселье с кошки начинает половина россиян

Переезд для россиян — не просто смена локации, а целый ритуал, где ключевую роль играет кошка. Соблюдение традиций и примет для многих — просто привычка, но 51% опрошенных, переступая порог нового дома, запускают или готовы запустить первым туда животное. Об этом говорят результаты исследования ВТБ, проведенного перед ВЭФ-2025.

С 8 по 12 августа эксперты опросили 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением от 100 тыс. человек и выше.

Особенно верны традициям оказались новосёлы в южных регионах (60%) и в Поволжье (56%), а вот жители Дальнего Востока прагматичнее. Несмотря на то что Владивосток — столица самых редких крупных кошек планеты, дальневосточных леопардов, только 38% его жителей запускают в новый дом первой кошку, еще столько же дальневосточников не совершают никаких "переездных" ритуалов.

Опрос ВТБ показал, что следование приметам при переезде — явление довольно распространенное. Помимо кошки, в топ "новосельных обрядов" россиян входят генеральная уборка (43%) и шумное веселье (32%).

Единого рецепта помочь пушистому новоселу освоиться — нет, но большинство владельцев (54%) предпочитают создавать кошке ощущение безопасности, используя знакомые предметы. Для защиты мебели обращаются к когтеточкам. Респонденты уверены: где бы кошка ни любила точить когти, там и должна стоять когтеточка или ее альтернатива.

Исследование проведено в рамках кампании ВТБ "Время быть заметным. Возвращаем исчезающие виды на карту будущего", приуроченной к ВЭФ-2025. Её главный герой — дальневосточный леопард. Дикое животное, обитающее в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, внесено в Красную книгу и находится на грани исчезновения — сегодня в России обитает более 120 особей. В 2024 году ВТБ взял на себя роль хранителя семьи леопарда — Герды и троих ее котят. Банк поддерживает защитников дикой природы, привлекает внимание к важности сохранения самой большой редкой кошки планеты и биоразнообразия России.