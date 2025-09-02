В ПФО планируют вложить 158 млрд рублей в строительство кампусов

Согласно исследованию "ВТБ Инфраструктурный холдинг" к ВЭФ-2025, каждый рубль, вложенный в строительство университетских кампусов в России, генерирует около 1 руб. дополнительных инвестиций в сопутствующие проекты. Социально-экономический эффект от таких вложений возрастает при комплексном развитии территории и строительстве объектов "с нуля".
В рамках программы создания кампусов мирового уровня для вузов в России запланировано 40 проектов до 2036 года. В ближайшие шесть лет предполагается ввод 25 кампусов с общим объемом инвестиций свыше 734 млрд рублей. Наибольшие вложения ожидаются в Приволжском (158 млрд руб.), Дальневосточном (148 млрд руб.) и Центральном федеральных округах (133 млрд руб.), где планируется создать 15 новых кампусов.
Кампусы способствуют развитию образования и усиливают научный потенциал регионов. По данным обзора "Кампусы-2030", наибольший мультипликативный эффект достигается при активном участии компаний в формировании концепции кампуса, что позволяет ему стать поставщиком востребованных кадров и инноваций.
"По нашим оценкам, общий объем дополнительных инвестиций в регионы, где будут построены кампусы, может составить до 750-800 млрд руб. в случае реализации сопутствующих проектов в жилой и коммерческой недвижимости и инфраструктуре в течение десяти лет с начала эксплуатации кампуса. Раскрытие научно-исследовательского потенциала построенных кампусов повышает приток инвестиций в территории до 1,4-1,6 трлн руб., а взаимодействие с промышленной инфраструктурой и индустриальными партнерами - до 2,2-2,25 трлн рублей", - отметил член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук.
На данный момент в России строятся 11 кампусов мирового уровня. Четыре из них - в Челябинске, Калининграде, Уфе и Новосибирске - уже частично введены в эксплуатацию. В 2024 году был полностью введен в эксплуатацию первый кампус мирового уровня для МГТУ им. Н.Э.Баумана в Москве.
ВТБ Инфраструктурный Холдинг реализует проект Челябинского межуниверситетского кампуса, который должен быть сдан в 2027 году. Он объединит семь вузов региона, общей площадью 123 тыс. кв. метров, включая гостиницы для студентов и преподавателей, учебно-научный комплекс и административно-деловой центр.
