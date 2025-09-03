ВТБ предоставил гарантийную поддержку бизнесу на 3 трлн рублей

За пять лет ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса гарантии и аккредитивы более чем на 3 трлн рублей. Развитие документарных продуктов стало одним из ключевых факторов поддержки российского предпринимательства, обеспечивая надежность сделок и стимулируя рост новых проектов. Об этом сообщил в преддверии ВЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко.

ВТБ продолжает активно поддерживать малый и средний бизнес, предоставляя гарантии, которые позволяют предпринимателям уверенно выполнять обязательства перед партнерами и заказчиками. Банк также предлагает клиентам проведение расчетов с использованием аккредитивов, как на территории РФ, так и в международных сделках.

"Банковские гарантии и аккредитивы стали эффективными инструментами повышения финансовой устойчивости среднего и малого бизнеса. За несколько лет цифровизация сделала их максимально доступными для предпринимателей по всей стране и упростила участие бизнеса в государственных и коммерческих проектах", — отметил Руслан Еременко.

По словам топ-менеджера, переход к дистанционному оформлению продуктов стал стандартом на банковском рынке — в ВТБ уже две трети гарантий малый бизнес оформляет онлайн. Технология позволяет получить электронную экспресс-гарантию в течение нескольких часов без необходимости посещать отделение банка. В 2025 году спрос на такие гарантии вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее количество продаж приходится на гарантии исполнения, необходимые для подтверждения надежности бизнеса при заключении контрактов на поставку товаров и услуг.

По данным ВТБ, основные объемы гарантий получили предприятия транспортной и инфраструктурной отраслей (28%), торговли (18%), машиностроения и металлообработки (13%), а также жилищного и коммерческого строительства (12%).