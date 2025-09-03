VI Международный фестиваль искусств "Шостакович. Над временем" пройдет в Самаре и Тольятти

С 6 сентября по 28 сентября в Самаре и Тольятти пройдет VI Международный Фестиваль искусств "Шостакович. Над временем".

Масштабное событие представит многожанровое наследие великого композитора Дмитрия Шостаковича и панораму современного академического искусства с участием ведущих коллективов и звезд мировой сцены.

Историческая связь композитора с Самарой (в годы Великой Отечественной войны — Куйбышевым) придает фестивалю особый статус. Именно здесь, в эвакуации, Шостакович завершил свою гениальную Седьмую ("Ленинградскую") симфонию, премьера которой состоялась на сцене Куйбышевского театра оперы и балета 5 марта 1942 г. — событие, навсегда вписанное в историю мировой культуры.

Программа фестиваля традиционно разнообразна: оперные и балетные постановки, симфонические, камерные и хоровые концерты, а также творческие встречи и научная конференция "Шостакович в зеркале культуры XXI в." с участием деятелей культуры России.

"Это, пожалуй, самый масштабный и яркий музыкальный фестиваль. Он дает нашим зрителям, слушателям возможность соприкоснуться с творчеством Дмитрия Дмитриевича, поскольку во многих спектаклях и концертах будет звучать его музыка, музыка его современников и последователей. В этом году у нас насыщенная и разнообразная программа, которая предлагает разнообразие классических и современных спектаклей, яркие премьеры и творческие встречи. Мы рады встречать на самарской сцене ведущие коллективы страны, среди которых Большой театр, Московский симфонический оркестр, оркестр "Виртуозы Москвы", камерный музыкальный театр Санктъ-Петербургъ Опера, Театр Балета Бориса Эйфмана", — поделилась министр культуры региона Ирина Калягина.

Фестиваль "Шостакович. Над временем" откроется 6 сентября в Самарской филармонии исполнением одного из самых значительных произведений Шостаковича — 14-й Симфонии, с участием звезд российской оперной сцены Алексея Тихомирова, Валентины Феденевой и академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением Дениса Власенко. В этот же вечер прозвучит Первый концерт П. И. Чайковского в исполнении английского пианиста-виртуоза, одного из признанных лидеров мирового фортепианного исполнительского искусства Фредерика Кемпфа.

Гостями фестиваля станет знаменитый "Хор Минина" — Московский государственный академический камерный хор под управлением Тимофея Гольберга с программой "Русская хоровая классика", посвященной 110-летию Георгия Свиридова и 130-летию Сергея Есенина. Прозвучит "Поэма памяти Сергея Есенина" для тенора, хора и симфонического оркестра и концерт для хора — "Пушкинский венок". Концерт состоится 10 сентября в Самарской государственной филармонии и 11 сентября в Тольяттинской филармонии.

А 12 и 13 сентября на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится премьера балетов на музыку Н. Римского-Корсакова "Шахерезада" и И. Стравинского "Жар-птица". Балетмейстер-постановщик — выдающийся артист балета, народный артист России — Андрис Лиепа.

Самарским любителям музыки, безусловно, станет интересен концерт 21 сентября в Самарской филармонии "Шостакович. Ученики и современники", в котором помимо музыки Д. Шостаковича прозвучат произведения выдающихся учеников Д. Шостаковича — М. Вайберга и Б. Чайковского. В этом году весь музыкальный мир отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося советского композитора, народного артиста СССР Бориса Чайковского. За дирижерский пульт камерного оркестра "Volga Philarmonic" встанет один из самых талантливых молодых дирижеров страны Эрнест Алавердян. Солист — лауреат международных конкурсов, талантливый пианист Владимир Родин.

Двум выдающимся композиторам нашей страны Исааку и Максиму Дунаевским посвящен праздничный вечер — мюзикл "Дунаевские. Двойной портрет". 17 сентября на сцену театра оперы и балета выйдут Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян, Нона Гришаева, звезды столичных мюзиклов и Московского театра оперетты.

Государственный Квартет Бородина — один из самых знаменитых отечественных камерных коллективов мирового уровня выступит 23 сентября на сцене Самарской филармонии с программой струнных квартетов Шостаковича и Бетховена. Ведет концерт — известный телеведущий, лауреат Премии "Тэффи" — Артем Варгафтик.

В тот же вечер, 23 сентября, на сцене театра оперы и балета будет показан мультижанровый спектакль "Нунча" по одноименной новелле Максима Горького из сборника "Сказки об Италии" в оригинальной постановке и при участии Аллы Сигаловой, актрисы Анны Чиповской, солиста балета Большого театра Игоря Цвирко и Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

24 и 25 сентября на сцене театра оперы и балета выступит камерный музыкальный театр Санктъ-Петербургъ Опера с премьерами двух постановок знаменитого театрального режиссера, народного артиста России — Юрия Александрова: 24 сентября — лирическая опера Родиона Щедрина " Не только любовь" и 25 сентября — романтическая фантазия Жоржа Бизе "Иван Грозный".

25 сентября в день рождения Дмитрия Шостаковича, в 12:00 у памятника маэстро в сквере у Самарского театра оперы и балета состоится встреча общественности и торжественное возложение цветов. А завершит этот вечер концерт государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" в Самарской филармонии под руководством выдающегося российского дирижера, скрипача, народного артиста СССР, Героя труда РФ — Владимира Спивакова. В программе прозвучат произведения Д. Шостаковича, А. Веберна и Г. Канчели.

Завершением VI Международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем" 27 и 28 сентября станет выступление прославленного Театра Балета Бориса Эйфмана с премьерой новой версии легендарного балета "Красная Жизель".