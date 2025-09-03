К 2026 году рынок онлайн-бытовых услуг может достигнуть 27 трлн рублей

Как отметил управляющий директор "Авито" Влад Федулов на сессии X Восточного экономического форума (ВЭФ) "Платформы и государство: эффективное партнерство для развития регионов", цифровые платформы — это не только товары. Так, в "Авито" более 140 подкатегорий услуг.

Согласно недавнему исследованию Института Гайдара, объем рынка платных бытовых услуг в 2024 г. оценивается в 17,9 трлн руб., а к 2026 г. этот показатель достигнет 27 трлн руб., сообщил Федулов. "Здесь повторилась история развития товарных платформ: специалист из любого региона, будь то юрист, бухгалтер или дизайнер, может предоставлять свои услуги клиентам из других регионов, — сказал он. — У цифровых платформ услуг колоссальный потенциал для дальнейшего развития".

Председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов выступил на сессии с инициативой применения на Дальнем Востоке экспериментальных регуляторных режимов для цифровых платформ. По его мнению, регион, демонстрирующий высокие темпы развития платформенной экономики, может стать площадкой для апробации перспективных нормативных решений в опережающем режиме.

Шаронов напомнил, что с 1 октября 2026 г. вступает в силу новый закон о платформенной экономике. В связи с этим, по его словам, уже начались изменения, затрагивающие участников платформенных отношений. Однако регулирующие нормы должны применяться только в тех сегментах, где существуют реальные риски для участников рынка, включая операторов платформ, продавцов и покупателей, считает Шаронов. Закон способствует налоговой прозрачности через применение специальных режимов, включая режим самозанятости, добавил он.

Основная угроза для дальнейшего динамичного развития рынка цифровых услуг — недифференцированное регулирование, полагает Влад Федулов. Важно выделить цифровые платформы занятости в отдельную категорию, подлежащую регулированию в рамках Закона "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики". По его мнению, это повысит прозрачность отношений между заказчиками и исполнителями и предотвратит сокрытие трудовых отношений. Для государства перевод услуг онлайн-формата в регулируемое поле обеспечит контроль за добросовестным ведением бизнеса и налоговыми поступлениями.