В Похвистневском районе погиб водитель грузовика

В среду, 3 сентября, на 1,157 км трассы Похвистнево — Сосновка произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В13:00 62-летний водитель за рулем грузовика Scania, направляясь со стороны Похвистнево к селу Сосновка, при движении задним ходом не справился с рулевым управлением, съехал в левый кювет по ходу движения автомобиля. Авария оказалась смертельной: водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства