В сети Билайна заработали "белые списки" сервисов

В сети Билайна начал действовать перечень приложений и сайтов, которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.
Цель этого решения — обеспечить клиентам доступ к ключевым онлайн-сервисам, необходимым в повседневной жизни: от заказа такси и покупок до общения и взаимодействия с государством.
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
"Для нас важно, чтобы даже в экстренных ситуациях у наших клиентов оставался доступ к самым необходимым сервисам. Это вопрос не только удобства, но и повседневной безопасности.
Мы первыми среди операторов начали говорить о такой возможности и рады, что в короткие сроки удалось ее реализовать в масштабе всей отрасли. Уверен, что это решение обеспечит для наших клиентов комфорт и использование цифровых сервисов".
Какие сервисы уже включены в список:
- Билайн — сайт и мобильное приложение
- Госуслуги — все взаимодействия с государством
- Госсервисы — обращения в ведомства и участие в выборах
- Яндекс и Wildberries — такси, музыка, кино и доставка
- ВКонтакте — социальная сеть, музыка, видео и мессенджер MAX
- Другие сервисы, одобренные Минцифры (список постепенно расширяется, актуальная информация доступна на сайте и в приложении Билайна).
Как это работает
Если интернет ограничен из соображений безопасности по решениям регуляторов, сервисы из "белого списка" остаются доступными по умолчанию.
