В сети Билайна заработали "белые списки" сервисов

В сети Билайна начал действовать перечень приложений и сайтов, которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.

Цель этого решения — обеспечить клиентам доступ к ключевым онлайн-сервисам, необходимым в повседневной жизни: от заказа такси и покупок до общения и взаимодействия с государством.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Для нас важно, чтобы даже в экстренных ситуациях у наших клиентов оставался доступ к самым необходимым сервисам. Это вопрос не только удобства, но и повседневной безопасности.

Мы первыми среди операторов начали говорить о такой возможности и рады, что в короткие сроки удалось ее реализовать в масштабе всей отрасли. Уверен, что это решение обеспечит для наших клиентов комфорт и использование цифровых сервисов".

Какие сервисы уже включены в список:

Билайн — сайт и мобильное приложение

Госуслуги — все взаимодействия с государством

Госсервисы — обращения в ведомства и участие в выборах

Яндекс и Wildberries — такси, музыка, кино и доставка

ВКонтакте — социальная сеть, музыка, видео и мессенджер MAX

Другие сервисы, одобренные Минцифры (список постепенно расширяется, актуальная информация доступна на сайте и в приложении Билайна).

Как это работает

Если интернет ограничен из соображений безопасности по решениям регуляторов, сервисы из "белого списка" остаются доступными по умолчанию.