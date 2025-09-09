Из ТРК "Вива Лэнд" эвакуировались 310 человек

В понедельник, 8 сентября, в ТРК "Вива Лэнд" (пр. Кирова, 147) произошло ЧП, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В 18:07 в цокольном этаже сработала пожарная сигнализация. Как позже установили прибывшие подразделения, произошло ложное срабатывание.

"Погибших и пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 310 человек, детей нет", - отмечается в сообщении.