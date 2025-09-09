Подросток на мотоцикле попал под колеса легковушки под Самарой

В понедельник, 8 сентября, в Волжском районе Самарской области несовершеннолетний водитель попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 22:00 39-летняя женщина на Lada Granta ехала по ул. Советской в с. Дубовый Умет. В районе дома № 132, поворачивая налево, она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с мотоциклом ИЖ, за рулем которого был 16-летний парень.

В результате пострадал подросток, его доставили в больницу.