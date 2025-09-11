В Большечерниговском районе LADA Kalina слетела с трассы после смерти водителя

В четверг, 11 сентября, в 7:01 на 11 км трассы Благодатовка - Глушицкий в Большечерниговском районе LADA Kalina Cross съехала с дороги и влетела в препятствие, передает пресс-службе Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
В автомобиле находились два человека. Пассажир, 61-летняя женщина, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Водитель, 67-летний мужчина, со слов очевидцев, скончался до момента ДТП.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!