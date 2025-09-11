В Большечерниговском районе LADA Kalina слетела с трассы после смерти водителя

В четверг, 11 сентября, в 7:01 на 11 км трассы Благодатовка - Глушицкий в Большечерниговском районе LADA Kalina Cross съехала с дороги и влетела в препятствие, передает пресс-службе Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В автомобиле находились два человека. Пассажир, 61-летняя женщина, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Водитель, 67-летний мужчина, со слов очевидцев, скончался до момента ДТП.