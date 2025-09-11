Под Самарой на трассе М-5 водитель Largus насмерть сбил лося

В среду, 10 сентября, в Красноярском районе на 1033 км трассы "Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа" в 20:30 52-летний мужчина на Lada Largus допустил наезд на лося.
Животное скончалось на месте ДТП. Водителю врачами рекомендовано амбулаторное лечение.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий для установления всех причин и обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Полиция призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях.
