В Сергиевском районе в страшном ДТП погибли 4 человека

В пятницу ночью, 12 сентября, в 00:19 на 1114 км трассы М-5 в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибло четыре человека и один пострадал, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель Ford выехал на "встречку" в запрещенном месте и столкнулся с "Газелью" под управлением 41-летнего мужчины. В настоящее время известно о четырех погибших и одном пострадавшем.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в полиции, в автокатастрофе погибли водитель "Форда" и два пассажира — девушки 17 и 18 лет, а также пассажир "Газели" — 44-летний мужчина.