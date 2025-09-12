В Сергиевском районе в страшном ДТП погибли 4 человека

В пятницу ночью, 12 сентября, в 00:19 на 1114 км трассы М-5 в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибло четыре человека и один пострадал, передает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, 21-летний водитель Ford выехал на "встречку" в запрещенном месте и столкнулся с "Газелью" под управлением 41-летнего мужчины. В настоящее время известно о четырех погибших и одном пострадавшем.
Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Как уточнили в полиции, в автокатастрофе погибли водитель "Форда" и два пассажира — девушки 17 и 18 лет, а также пассажир "Газели" — 44-летний мужчина.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!