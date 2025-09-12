В Волжском районе госпитализирован пассажир перевернувшегося Chevrolet Cobalt

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 11 сентября, в 14:20 в Волжском районе на 54 км дороги Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" 31-летний водитель Chevrolet Cobalt выехал на "встречку" и перевернулся в кювет.

Фото: ГУ МВД по Самарской области