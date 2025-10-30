В Сызрани привлекли к ответственности водителя, накопившего штрафов на 100 тыс. рублей

В Сызранском районе сотрудники ДПС остановили злостного нарушителя ПДД, накопившего множество штрафов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Согласно проведенной проверке, водитель, не оплачивал своевременно административные штрафы, вынесенные за нарушения ПДД, в том числе которые были зафиксированы камерами в автоматическом режиме и имеет задолженность по неоплаченным штрафам на сумму более 50 тыс. рублей.

Гражданин был доставлен в отдел Госавтоинспекции, где в отношении него было составлено более 20 административных материалов, в том числе за уклонение от административного наказания.

В ходе проверки было установлено, что данный мужчина ранее был лишен права управления автомобилем за езду в нетрезвом виде. В отношении водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ, ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ, а также вынесены постановления о наложении административных штрафов в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа. Теперь водителю предстоит выплатить порядка 100 тыс. рублей. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку.