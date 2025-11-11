В Самарской области чемпионат по волейболу сидя собрал ветеранов СВО

В спортивном комплексе "Олимп" в Новокуйбышевске состоялся первый в истории региона чемпионат области по волейболу сидя.

Соревнования, организованные Региональным центром адаптивной физической культуры и спорта, стали знаковым событием в развитии параспорта и важным этапом социальной и физической реабилитации для участников — спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, в числе которых — ветераны специальной военной операции.

В соревнованиях приняли участие три команды. После серии ярких и напряженных матчей были определены победители:

1 место — команда Самары;

2 место — сборная городов Самарской области;

3 место — объединенная команда Сызрани и Октябрьска.

Для ветеранов СВО эти соревнования не просто спортивная борьба.

"На данный момент эти соревнования дают возможность реализовать себя в мирной жизни, проявить силу духа. Жизнь не закончилась, и спорт был, есть и будет силой. Мы показываем примером своим, занимаясь спортом, что на этом жизнь не остановилась", — поделился участник чемпионата Илья Чернышев.

Организаторы и представители спортивных федераций видят в волейболе сидя большой потенциал для реабилитации и интеграции ветеранов.

"Задача — как можно активнее вовлекать ребят, которые вернулись из СВО с травмами, в занятия спортом. У волейбола сидя есть все перспективы стать спортом номер один по доступности для участников СВО. Данный чемпионат — стартовая площадка для формирования сборной, чтобы уже сборная Самарской области на федеральном уровне отстаивала честь нашего региона", — отметил председатель президиума областной федерации волейбола Роман Балтер.

Проведение чемпионата стало частью системной работы Самарской области по развитию адаптивного спорта. Регион стал первым в стране, где были созданы сразу две команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных клубах "Лада" и ЦСК ВВС, а первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта в Самаре в рамках форума "Россия — спортивная держава" лично посетил президент Владимир Путин.

Большая работа по реабилитации бойцов через спорт ведется и в рамках проекта "Феникс", который реализует Максим Меделяев — ветеран СВО, участник программы "Школа героев" (инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской — "Время героев"). Также герой курирует развитие адаптивного спорта в Самаре в рамках работы в Ассоциации ветеранов СВО.