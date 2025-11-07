"Кубок Победы. Волга" собрал героев СВО на фиджитал-арене XIII Международного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре

"Кубок Победы. Волга", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходил 5 — 6 ноября 2025 года в рамках спортивной программы международного форума "Россия — спортивная держава". Турнир организован Всероссийской федерацией фиджитал спорта (ВФФС) при поддержке правительства Самарской области, общероссийского общественного Движения "Здоровое Отечество" и фонда "Защитники Отечества".

Фиджитал-арена стала площадкой демонстрации силы духа, спортивного мастерства и высоких технологий, собрав героев и участников специальной военной операции, проходящих реабилитацию в лечебных и социальных учреждениях.

"Идея турнира "Кубок Победы" для героев и ветеранов СВО. которые проходят реабилитацию, появилась год назад. Первые соревнования мы проводили в госпиталях Москвы и сразу стал понятен большой потенциал турнира. Положительный эффект виртуальной реальности в процессе реабилитации известен, но здесь появляется нечто большее — настоящие спортивные эмоции, которые благотворно влияют на социальную адаптацию. Сначала соревнования проходили в одной дисциплине, сейчас их уже восемь. Уверен, "Кубок Победы" — перспективный проект и на длинной дистанции он может помочь большому количеству людей. А называется он так потому, что здесь все — победители!" — сказал президент федерации фиджитал спорта Никита Нагорный на открытии турнира.

Больше ста участников представляли Самару и Самарскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Белгород и Курск на турнире "Кубок Победы. Волга". Специально на футбольном манеже "Солидарность. Самара. Арена" было установлено уникальное оборудование, продемонстрированы лучшие российские разработки программного обеспечения и тренажеры, которые можно использовать и в процессе реабилитации.

Соревнования проводились по восьми дисциплинам: фиджитал-сквош и фиджитал-бокс; фиджитал-гонки и фиджитал-баскетбол, фиджитал-велогонки и фиджитал-пятиборье, а также двоеборье-тактическая стрельба и фиджитал-легкая атлетика.

"Кубок Победы. Волга" получил поддержку со стороны большого спортивного сообщества. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира комментировали ход соревнований, рассказывали об особенностях фиджитал-дисциплин и сами приняли участие в турнире.

Заместитель председателя правительства РФ, председатель организационного комитета Форума Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в церемонии награждения победителей.

"Бойцы, которые пострадали, получили ранения, защищая интересы нашей Родины на СВО с помощью этого нового формата получают невиданные ранее преимущества для скорости восстановления, для получения новых эмоций, смысла в жизни. Я очень рад, что те отклики, которые мы получаем от наших бойцов, действительно подтверждают, что это так. Есть еще подтверждения от наших уважаемых врачей и реабилитологов, которые отмечают ускоренное восстановление, чтобы наши бойцы могли жить полноценной жизнью, несмотря на те потери, которые они понесли. Именно такую установку дает наш Президент Владимир Владимирович Путин. И мы будем продолжать вас поддерживать и действовать в этом направлении", — отметил вице-премьер.



"Кубок Победы. Волга" организован с целью вовлечения участников СВО в систематические занятия спортом, предоставления им возможности проявить себя в современном и технологичном формате фиджитал-спорта, а также содействия их реабилитации и социальной интеграции. Турнир призван продемонстрировать, что фиджитал-спорт способен объединять людей, независимо от их физических возможностей, и открывать перед ними новые горизонты.

"Движение "Здоровое Отечество" является стратегическим партнером Всероссийской федерации фиджитал спорта и активно способствует развитию спорта будущего в России. Мы видим, как фиджитал-спорт объединяет людей самых разных возрастов и уровней подготовки, открывая новые возможности для самореализации и общения. Для нас это одно из ключевых направлений развития — современный, технологичный и при этом глубоко социальный вид спорта. Особенно важно, что фиджитал становится новым инструментом спортивной адаптации для участников специальной военной операции. Он помогает ветеранам вернуть уверенность в своих силах, проявить характер и вновь почувствовать командный дух. Мы гордимся тем, что поддерживаем проекты, которые не просто формируют спортивную культуру завтрашнего дня, но и несут настоящие человеческие ценности — силу, преодоление и единство", — отметила председателя Движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская.

Победителями турнира "Кубок Победы. Волга" стали:

Фиджитал –сквош, два первых места:

Владислав Ураков (Самарская область) / Александр Шилов (сквошист) Евгений Акульшин (Курская область) / Дмитрий Гришанин (сквошист)

Фиджитал — бокс:

1 место: Евгений Казимиров (Белгородская область)

Фиджитал — автогонки:

1 место: Дмитрий Рябцовский (Самарская область)

Фиджитал — легкая атлетика:

1 место: Феруз Алиев (Самарская область)

2 место: Павел Гондюхин (Самарская область)

3 место: Игорь Шуба (Самарская область)

Отдельный приз за лучший результат на беговой дорожке — Павел Гондюхин (Самарская область)

Фиджитал — пятиборье:

1 место: Павел Гондюхин (Самарская область)

Фиджитал — велогонки:

Ножной велосипед: Виталий Гражданкин (Самарская область)

Ручной велосипед: Владислав Ураков (Самарская область)

Абсолютный чемпион: Виталий Гражданкин (Самарская область)

Фиджитал — баскетбол:

1 место: Евгений Маслинников (Самарская область)

2 место: Тимофей Лепский (Самарская область)

3 место: Геннадий Павлов (Самарская область)

Двоеборье-тактическая стрельба:

1 место: команда Самарской области

2 место: Сборная команда Санкт-Петербурга и Ленинградской области

3 место: команда Омской области

4 место: команда Московской области