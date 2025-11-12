В Тольятти столкнулись Kia и заказной автобус: два человека погибли, два пострадали

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду утром, 12 ноября, полиция работала на месте смертельного ДТП в Комсомольском районе Тольятти - здесь столкнулись Kia и микроавтобус Ford Transit. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.