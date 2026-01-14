Тольяттинские полицейские устанавливают личность женщины, скончавшейся в городской больнице

В Тольятти полицейские устанавливают личность женщины, скончавшейся в городской больнице, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщину без сознания обнаружили 8 января текущего года у продуктового магазина на бульваре Гая в Автозаводском районе и доставили в медучреждение.

Приметы погибшей: на вид 45-50 лет, рост 160-165 см, полное телосложение, волосы черные.

Была одета в куртку синего цвета ниже колена, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о личности погибшей, убедительная просьба сообщить в отдел полиции по Автозаводскому району 2 Управления МВД России по г. Тольятти по телефонам (8482)30-37-02, 61-97-23 или 112.