Полицейские установили личность тольяттинки, умершей в горбольнице

Полицейские установили личность жительницы Тольятти, которая 8 января текущего года после доставления в бессознательном состоянии с одной из улиц города скончалась в лечебном учреждении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Оперуполномоченные уголовного розыска направили запросы в различные организации и получили ответы, установили и опросили местных жителей. Ориентировку с описанием одежды погибшей сотрудники ГУ МВД России по Самарской области разместили в сети Интернет и средствах массовой информации.

Сегодня полицейским поступила информация о личности женщины и месте ее проживания при жизни. Одна из местных жительниц увидела информацию в СМИ и обратилась в полицию. Проверка по факту гибели женщины продолжается.