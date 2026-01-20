"Движение Первых" присоединилось к Дню артиста

"Движение Первых" 17 января приняло участие в праздновании Дня артиста - новой памятной даты, которую Россия в 2026 г., в день рождения Константина Станиславского, отметила впервые.

Акции "Первых", прошедшие с 13 по 17 января в формате Дня единых действий, объединили детей и молодежь разных регионов страны в общем культурном пространстве и стали частью масштабной культурно-просветительской программы. В Самарской области ребята из Приволжского района встретились с заслуженной артисткой РФ Еленой Лазаревой.

Программа организована "Движением Первых" совместно с министерством культуры РФ при поддержке правительства России и по инициативе председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова и направлена на знакомство подрастающего поколения с миром сценических профессий и на сохранение культурных традиций страны.

"День артиста стал для "Движения Первых" настоящим пространством творчества и данью уважения к сценическому искусству. Он объединил десятки тысяч творческих школьников и студентов. В Дни единых действий, с 13 по 17 января, ребята по всей стране осмысливали роль профессии артиста в жизни общества через акцию "Сцена на холсте", говорили о сохранении культурного наследия в формате музыкальных "Квартирников Первых". В рамках флешмоба "Танцы народов России" артисты "Первых" продемонстрировали все многообразие национальностей, проживающих в нашей стране. Мы увидели, как искусство объединяет поколения, вдохновляет на диалог и помогает каждому почувствовать свою сопричастность с большой историей страны", - подчеркнул Герой России, участник президентской программы "Время героев", председатель правления "Движения Первых" Артур Орлов.

В рамках программы участники творческих проектов "Движения Первых" посетили открытые репетиции спектаклей и концертов на площадках ведущих учреждений культуры страны. За 16 и 17 января 457 участников из 12 регионов страны посетили 21 учреждение культуры и поздравили с Днем артиста творческие коллективы, а также получили возможность увидеть работу профессиональных артистов изнутри и прочувствовать живую атмосферу сценической жизни.

Акция "Истории артистов-земляков" предложила участникам стать исследователями культурного наследия своих регионов и создателями медиаконтента. Дети и молодежь изучали биографии и творчество артистов, связанных с их малой родиной. В рамках акции в Приволжской детской школе искусств состоялся мастер-класс с землячкой - заслуженной артисткой РФ, доцентом, заведующей кафедрой сценической речи и актерского мастерства СГИК Еленой Лазаревой.

Елена Александровна более 40 лет на сцене. За ее плечами свыше 50 сыгранных ролей. Но сегодня для нее театр - это не только сцена, но и большая ответственность. Как заведующая кафедрой Института культуры она воспитывает новое поколение артистов, веря, что искреннее искусство рождается там, где есть живой поиск.

Ребята - юные актеры Народного театра "Муравей-НИК" получили ценные рекомендации по работе над спектаклем "Не продается", премьеру которого скоро увидят зрители не только Приволжского района, но и Самары.

"Сколько же раз я хотела оставить профессию!.. Но для меня очень дорого, когда юные актеры или зрители подходят ко мне и говорят, что тот или иной спектакль их сподвиг на что-то: принять какие-то решения, или, например, помириться с близким человеком. Бывает, что подходят даже на улице и благодарят за спектакль, который уже не идет в театре. И ты думаешь, что, значит, все не зря", - говорит Елена Лазарева.

Проведенные ко Дню артиста акции показали, что творчество по-настоящему объединяет. Для многих "Первых" это стало шагом к живому знакомству с театром и профессией артиста, возможностью выразить себя и почувствовать связь с культурой своей страны. Такой опыт помогает по-новому взглянуть на сцену, сохранить уважение к традициям и передать любовь к искусству следующим поколениям.