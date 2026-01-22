Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей по итогам 2025 года

По итогам масштабного исследования платформы по поиску работы hh.ru, формирующего главный обзор рынка труда страны, Самарская область укрепляет свои позиции как один из важных центров по развитию компаний как ответственных работодателей в России.

Регион входит в тройку лидеров Приволжского федерального округа по спросу на кадры, демонстрируя системную работу бизнеса по созданию комфортных и качественных условий для сотрудников.

Как отмечается в методологии рейтинга, доля компаний из регионов стабильно увеличивается с каждым годом. Предприятия Самарской области активно инвестируют в профессиональный рост команды, формируют здоровую рабочую среду и конкурируют за таланты не только на локальном, но и на федеральном уровне.

В ТОП-50 работодателей среди крупнейших компаний (от 5001 чел.) вошли самарские организация "Аптеки Плюс" и "Аптеки Вита".

В ТОП-50 среди средних компаний (от 251 до 1000 чел.) — "АВТОПРИБОР-Тольятти". "Этот успех — прямое отражение нашей общей работы, атмосферы в коллективе и вклада каждого сотрудника. Мы не останавливаемся на достигнутом и вместе строим среду для роста и развития! Гордимся нашей командой!", — прокомментировали в компании "АВТОПРИБОР-Тольятти".

В ТОП-20 среди небольших компаний (от 100 до 250 чел.) — "Дизайн-студия ЦЕХ".

В число структур с самой высокой оценкой бывших сотрудников включен тольяттинский производитель протеиновых десертов ООО "Фитнес Фуд" (бренд "Bombbar").